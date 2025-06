Istat | reati in calo ma aumentano truffe su strumenti bancari digitali il nodo periferie

L’ultimo rapporto Istat svela un quadro sorprendente: mentre i reati tradizionali diminuiscono, le truffe sui strumenti bancari digitali sono in costante aumento, soprattutto nelle periferie. La comodità delle app e dei servizi online, tuttavia, apre nuove falle alla criminalità. È fondamentale restare vigili e consapevoli per proteggere il proprio denaro e i propri dati. Perché, in un mondo sempre più digitale, la sicurezza non può mai essere trascurata.

I reati sono in calo ma occhio alla truffa, specialmente per chi utilizza app e strumenti digitali per le banche. L’Istat ha pubblicato i numeri dei reati nel report dedicato ai delitti contro la persona e la proprietà per gli anni 2022-23. La sorpresa è che i reati sono in calo ma il pericolo di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Istat: reati in calo ma aumentano truffe su strumenti bancari digitali, il nodo periferie

In questa notizia si parla di: Reati Calo Istat Strumenti

Femminicidi, in Italia nessun boom e patriarcato, fenomeno in continuo calo, nel 2024 morti 206 uomini e 113 donne; anche a Milano reati in discesa - Nel 2024, i femminicidi in Italia sono in costante diminuzione, con 113 donne e 206 uomini morti, e anche a Milano i reati sono in calo.

SICUREZZA, ISTAT: IN CALO REATI CONTRO CITTADINI - Tra il 2015/16 e il 2022/23, diminuiscono le famiglie vittime di reati contro abitazioni e veicoli. Leggi su 9colonne.it

Reati in calo, ma non sul web: delitti online, incendi e rapine oltre i livelli pre-Covid - È questo uno dei trend che emerge dalle statistiche sulla criminalità del primo semestre 2022 ... Leggi su ilsole24ore.com

Reati in calo e sbarchi raddoppiati, il dossier del Viminale: tutti i dati - Sul fronte sicurezza, il numero complessivo dei delitti segna un calo del 5,46%, passando da 1,299. Leggi su iltempo.it