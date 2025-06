Israele | rimpatrieremo i passeggeri nave

Il governo israeliano ha annunciato che i passeggeri della nave umanitaria Madleen, diretta a Gaza e a bordo tra cui l’attivista Greta Thunberg, saranno rimpatriati in patria. La nave è stata dirottata e sta per attraccare in Israele, segnando un momento di tensione internazionale. Questa decisione solleva molte domande sulla gestione dei soccorsi umanitari in aree di conflitto e il ruolo delle diplomazie. Cosa accadrà ora?

4.14 Il Ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato che la nave umanitaria Madleen,diretta a Gaza con a bordo l'attivista svedese Greta Thunberg, è stata dirottata e sta per attraccare in Israele da dove i suoi passeggeri dovranno "tornare nei loro Paesi". "E' previsto che i passeggeri tornino nei loro paesi", ha dichiarato il dicastero in una nota poco dopo che la Ong Freedom Flotilla,che ha noleggiato la nave,ha annunciato chel'imbarcazione era stata "abbordata" dalle forze israeliane. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

