Israele Netanyahu arriva in tribunale | il premier è accusato di corruzione

Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, si presenta in tribunale a Tel Aviv, segnando un momento storico per la politica del paese. Accusato di corruzione, frode e violazione della fiducia pubblica, il leader di 75 anni affronta un processo senza precedenti per un capo di governo in carica. Questa vicenda potrebbe segnare un punto di svolta nella scena politica israeliana, mettendo in discussione la stabilità e l’immagine dell’intera nazione.

