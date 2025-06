Israele | Nave con a bordo Greta Thunberg dirottata verso le coste israeliane

Una vicenda che scuote l’attenzione internazionale: la nave Madleen, con Greta Thunberg a bordo e destinata ad aiutare la popolazione di Gaza, è stata dirottata verso le coste israeliane. Un episodio che riaccende i riflettori sul delicato equilibrio mediorientale e sulle tensioni che coinvolgono attivisti e diplomazia. Ma cosa significa questo per il futuro delle iniziative umanitarie nella regione? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – La nave Madleen, il veliero della Freedom Flotilla Coalition adibito al trasporto di aiuti umanitari diretti alla Striscia di Gaza con a bordo Greta Thunberg e altri attivisti, è stata intercettata e dirottata verso le coste israeliane, con i passeggeri pronti a tornare alle loro case. Lo ha confermato il ministero degli Esteri . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele: “Nave con a bordo Greta Thunberg dirottata verso le coste israeliane”

Israel Katz ha dato ordine di bloccare la nave Madleen, della Freedom Flotilla, partita dalla Sicilia il 1 giugno per tentare di rompere l'assedio attorno alla Striscia di Gaza. A bordo ci sono Greta Thunberg, l'eurodeputata francese Rima Hassan e altri attivisti.

Israel Katz ha dato ordine di bloccare la nave Madleen, della Freedom Flotilla, partita dalla Sicilia il 1 giugno per tentare di rompere l'assedio attorno alla Striscia di Gaza. A bordo ci sono Greta Thunberg, l'eurodeputata francese Rima Hassan e altri attivisti.

