Israele intercetta la nave umanitaria con Greta Thunberg Rapiti in acque internazionali

L’intercettazione della nave umanitaria Madleen da parte delle forze israeliane, mentre trasportava aiuti e attivisti come Greta Thunberg, ha scatenato una vasta ondata di protesta internazionale. In un momento già delicato per la regione, questo episodio solleva nuove preoccupazioni sulla libertà di azione e sulla tutela dei diritti umanitari. La comunità globale ora chiede risposte chiare e azioni concrete per proteggere chi cerca di portare soccorso in zone di conflitto.

La Freedom Flotilla Coalition ha denunciato l'intercettazione della nave umanitaria Madleen da parte delle forze israeliane mentre si dirigeva verso Gaza con aiuti umanitari. A bordo dell'imbarcazione si trovavano diversi attivisti internazionali, tra cui la nota ambientalista svedese Greta Thunberg e l'eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan della formazione politica La France Insoumise (LFI). L'episodio ha immediatamente scatenato un'ondata di reazioni internazionali, con diversi Paesi che hanno accusato Israele di aver violato il diritto marittimo internazionale, mentre Tel Aviv ha minimizzato l'accaduto definendo l'operazione come il fermo di uno "yacht da selfie".

