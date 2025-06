Israele ferma la Freedom Flotilla con gli aiuti per Gaza | Lo spettacolo dello yacht dei selfie è finito – Il video

L’ultima operazione delle forze israeliane ha interrotto la Freedom Flotilla, con la presa dello yacht Madleen, simbolo di solidarietà e protesta. Bastione di attivisti come Greta Thunberg e Liam Cunningham, la nave mirava a portare aiuti cruciali a Gaza, ma è stata fermata nel nome della sicurezza. Un episodio che mette in luce tensioni e sfide nella gestione delle crisi umanitarie in una regione sempre più complessa.

L’esercito di Israele ha preso il comando dello yacht Madleen. La nave che batte bandiera britannica e gestito dalla Freedom Flotilla voleva consegnare oggi 9 giugno aiuti a Gaza per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi della Striscia. A bordo 12 attivisti filo-palestinesi. Tra cui Greta Thunberg, l’attore irlandese Liam Cunningham e l’eurodeputata francese Rima Hassan. L’account ufficiale del ministero degli Esteri israeliano su X ha scritto: «Tutti i passeggeri dello “yacht dei selfie” sono sani e salvi. Sono stati riforniti di panini e acqua. Lo spettacolo è finito». La nave dei selfie. 🔗 Leggi su Open.online

