Israele devia la nave con Greta Thunberg diretta a Gaza lei | Attaccati in acque internazionali

Situazioni di tensione e diritti umanitari si intrecciano nel cuore del Mediterraneo: la nave di Greta Thunberg, diretta a Gaza con aiuti essenziali, è stata intercettata e deviata da Israele verso Ashdod. Un episodio che accende i riflettori sulle complicate dinamiche del conflitto e sulla lotta internazionale per la pace. Per aggiornamenti in tempo reale e analisi approfondite, iscriviti a DayItalianeWS e resta informato su questa intricata vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’imbarcazione con aiuti umanitari è stata dirottata verso Ashdod. Il veliero Madleen, appartenente alla Freedom Flotilla Coalition e carico di aiuti umanitari destinati alla Striscia di Gaza, è stato intercettato e deviato dalle forze israeliane verso il porto di Ashdod, nel sud di Israele. A bordo dell’imbarcazione si trovavano Greta Thunberg e altri attivisti internazionali. Secondo quanto comunicato dal Ministero degli Esteri israeliano, tutti i passeggeri sono illesi e verranno rimpatriati nei rispettivi Paesi d’origine. La versione di Israele: “Solo aiuti minimi, gli attivisti torneranno a casa”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Israele devia la nave con Greta Thunberg diretta a Gaza, lei: “Attaccati in acque internazionali”

