israele conferma di avere ucciso mohammed sinwar il capo di hamas a gaza

Israele conferma di aver neutralizzato Mohammed Sinwar, il leader di Hamas a Gaza. Attraverso esami del DNA condotti dall’esercito e dallo Shin Bet, è stato identificato il corpo estratto da un tunnel nel sud della Striscia, utilizzato come centro di comando dai militanti. Questa operazione segna un importante colpo alla leadership di Hamas, lasciando un’impronta decisiva nel contesto del conflitto. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con ripercussioni che si faranno sentire a livello regionale e internazionale.

Grazie agli esami del dna, l'esercito e lo Shin Bet hanno confermato che il corpo estratto dalle forze israeliane in un tunnel nel sud di Gaza durante il fine settimana è quello del leader di Hamas Mohammed Sinwar. Secondo quanto riporta il Times of Israel – che poche ore prima aveva visitato il tunnel che si trova sotto l'ospedale europeo a Khan Younis, nel sud della Striscia, e che era utilizzato da Hamas come centro di comando – il corpo del comandante terrorista è stato prelevato sabato, diversi giorni dopo che le truppe avevano raggiunto l’ospedale. Sono stati recuperati anche diversi altri cadaveri, appartenenti ad altri membri di Hamas. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it