Israele blocca una barca umanitaria diretta a Gaza con a bordo Greta Thunberg

Nella notte tra l’8 e il 9 giugno, la tensione si è accesa nel Mediterraneo: Israele ha bloccato una barca umanitaria della Freedom Flotilla Coalition con Greta Thunberg a bordo, tentando di portare assistenza a Gaza. Un atto che ha acceso il dibattito internazionale sulla gestione delle crisi umanitarie e sui diritti dei civili. Leggi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda drammatica.

Nella notte tra l’8 e il 9 giugno una piccola imbarcazione della Freedom flotilla coalition (Ffc), con a bordo l’attivista svedese Greta Thunberg, è stata fermata dalle forze armate israeliane mentre cercava di portare aiuti umanitari a Gaza. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Israele blocca una barca umanitaria diretta a Gaza, con a bordo Greta Thunberg

In questa notizia si parla di: Bordo Gaza Greta Thunberg

La Freedom Flotilla salpa dalla Sicilia verso Gaza: a bordo un carico di aiuti - La Freedom Flotilla è finalmente salpata da Catania, diretta a Gaza con un carico di aiuti umanitari.

#Flotilla afferma che la barca umanitaria diretta a #Gaza con a bordo anche Greta #Thunberg è stata "sequestrata" insieme ai suoi passeggeri da Israele, che parla invece di "dirottamento" a cui seguirà il rimpatrio delle persone coinvolte ? https://tinyurl.com/ Partecipa alla discussione

Israel Katz ha dato ordine di bloccare la nave Madleen, della Freedom Flotilla, partita dalla Sicilia il 1 giugno per tentare di rompere l’assedio attorno alla Striscia di Gaza. A bordo ci sono Greta Thunberg, l’eurodeputata francese Rima Hassan e altri attivisti. Partecipa alla discussione

La Barca Madleen di Freedom Flotilla sequestrata da Israele: anche Greta Thunberg a bordo - Leggi su Sky TG24 l'articolo La Barca Madleen di Freedom Flotilla sequestrata da Israele: anche Greta Thunberg a bordo ... Leggi su tg24.sky.it

L’esercito israeliano blocca la nave di aiuti umanitari diretta a Gaza con a bordo Greta Thunberg - Home » Mondo » L’esercito israeliano blocca la nave di aiuti umanitari diretta a Gaza con a bordo Greta Thunberg ... Leggi su dire.it

Freedom Flotilla, sequestrata da Israele la nave con Greta Thunberg diretta a Gaza - BREAKING: Footage shows the moment when Israeli forces intercepted Freedom Flotilla Madleen Ship in international waters and kidnapped the 12 activists, asking them to surrender and raise their hands ... Leggi su tg.la7.it