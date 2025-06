israele blocca la nave di greta thunberg che andava a gaza

Questa mattina, il mare si è acceso di tensione: le forze israeliane hanno intercettato e sequestrato la nave «Madleen», guidata dall’attivista Greta Thunberg, intenta a sfidare il blocco marittimo su Gaza. Un’azione decisa che solleva ancora una volta questioni delicate di libertà e sicurezza. Mentre la nave viene condotta verso Ashdod, il mondo si interroga: quale sarà la prossima mossa in questa complessa vicenda?

Questa mattina all’alba, i commando navali dell’unità Shayetet 13 delle forze armate israeliane hanno preso il controllo della flottiglia « Madleen », che si stava avvicinando alle coste della Striscia di Gaza nel tentativo di forzare il blocco marittimo imposto da Israele. Gli attivisti a bordo sono stati arrestati senza incidenti e la nave è ora in rotta verso il porto di Ashdod. Il Ministero degli Esteri israeliano ha diffuso una nota: «Lo yacht da selfie delle celebrità sta raggiungendo in sicurezza le coste di Israele. È previsto che i passeggeri vengano rimpatriati».« Greta Thunberg e altri hanno cercato di mettere in scena una provocazione mediatica, finalizzata unicamente a ottenere visibilità. 🔗 Leggi su Panorama.it