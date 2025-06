Israele assalta in acque internazionali la nave di Freedom Flotilla diretta a Gaza arrestato l’equipaggio

Un episodio drammatico scuote il Mar Mediterraneo: la nave britannica Madleen, parte della Freedom Flotilla, è stata brutalmente assaltata da forze israeliane in acque internazionali. L'operazione, definita illegale dall’equipaggio, ha portato all'arresto di tutto il team, tra cui anche Greta Thunberg. Mentre il mondo osserva sconvolto, ci chiediamo: quali sono le conseguenze di questa escalation per la pace e l'umanità?

Madleen, nave battente bandiera britannica appartenente alla Freedom Flotilla Coalition (FFC), è stata assaltata alle 2 di notte da unità dell'esercito israeliano. L'equipaggio denuncia il carattere illegale dell'operazione: "Siamo stati rapiti". L'imbarcazione era diretta a Gaza con un carico di aiuti umanitari, a bordo anche Greta Thunberg. 🔗 Leggi su Fanpage.it

