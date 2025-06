Israele abborda e ferma la Freedom Flottiglia con Greta Thunberg

Tensione alle stelle nel Mediterraneo: l'Israele ha abbordato e fermato la Freedom Flotilla, una missione umanitaria con Greta Thunberg a bordo. Un gesto che amplifica il confronto internazionale sulla crisi a Gaza, mentre il mondo osserva in attesa di sviluppi. La situazione si fa sempre più complessa e rischiosa, scatenando reazioni e solidarietà da ogni parte. Ma cosa succederà ora?

Roma, 9 giu. (askanews) - La Freedom Flotilla Coalition, che ha noleggiato la nave umanitaria Madleen per Gaza, con a bordo, tra gli altri, l'attivista svedese Greta Thunberg e l'eurodeputata e attivista palestinese naturalizzata francese Rima Hassan, ha dichiarato di essere stata "abbordata" dall'esercito israeliano. "Le comunicazioni con la Madleen sono state interrotte. L'esercito israeliano è salito a bordo", ha inizialmente riportato l'organizzazione sul suo canale Telegram, su cui documentava live il viaggio per portare aiuti a Gaza, sostenendo che l'equipaggio sarebbe stato "rapito dalle forze israeliane". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele abborda e ferma la Freedom Flottiglia con Greta Thunberg

