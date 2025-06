Ispezione fiscale della Finanza scoprono un dipendente irregolare

L’ispezione fiscale della Guardia di Finanza di Perugia ha messo in luce una grave irregolarità: un dipendente lavorava in nero nello stabilimento dell’imprenditore cinese. La scoperta, avvenuta durante una verifica accurata, evidenzia l’importanza del rispetto delle norme per garantire trasparenza e legalità nel mondo del lavoro. Questa situazione sottolinea come controlli e attenzione alle normative siano fondamentali per tutelare i lavoratori e il corretto funzionamento delle imprese.

La Guardia di finanza si presenta nell’attività di confezioni dell’imprenditore cinese per una verifica fiscale e scopre un lavoratore in nero. I militari della Guardia di finanza di Perugia si sono presentati a fine maggio nello stabilimento dell’imprenditore, difeso dall’avvocato Leonardo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Ispezione fiscale della Finanza, scoprono un dipendente irregolare

In questa notizia si parla di: Finanza Fiscale Ispezione Scoprono

Evasione fiscale, controlli della Finanza sul comico Angelo Duro: "Non ha versato 150 mila euro" - Angelo Duro, noto comico dal sarcasmo pungente, si trova al centro di un'indagine fiscale che lo riguarda direttamente.

Caso Bio On, la Finanza contesta un’evasione fiscale da 20 milioni - Altri presunti guai in vista per Guido Cicognani, residente a Modigliana, all’epoca dei fatti contestai dalla procura di Bologna ... Leggi su ilrestodelcarlino.it

Finanza scopre maxi frode fiscale: 12 arresti - nell'ambito di un'indagine per una presunta maxi frode fiscale, contestualmente a sequestri preventivi di beni per cento milioni ... Leggi su ilgiorno.it

Pesaro, evasione fiscale a 5 zeri: la Finanza gli sequestra case e soldi - Accusato di evasione fiscale, la guardia di Finanza di Pesaro gli sequestra soldi e immobili per 130mila euro. Leggi su corriereadriatico.it