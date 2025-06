Isabelle affronta il suo passato turbolento Daryl non è pronto a lasciare i suoi nuovi amici Laurent è in pericolo

In un'oscura e affascinante Parigi post-apocalittica, Daryl Dixon si trova a confrontarsi con il proprio passato e nuove alleanze. Isabelle, portatrice di segreti e dolori, si unisce alla sua strada, mentre Laurent rischia di perdere tutto in un mondo intricato e pericoloso. La seconda puntata di "The Walking Dead: Daryl Dixon" stasera su Sky Atlantic promette svelamenti sorprendenti e tensione crescente. Non perdere gli sviluppi che cambieranno ogni certezza.

Una Parigi post apocalittica, dal fascino sinistro, accoglie il protagonista di The Walking Dead: Daryl Dixon. La seconda puntata – composta dagli episodi 3 e 4 – in onda Sky Atlantic stasera alle 21.15, mostra l'evoluzione del rapporto tra il cacciatore di zombie e la suora, che deve ancora fare i conti con un passato burrascoso. Laurent scopre il segreto doloroso dietro la sua nascita e quello che si nasconde dietro il "mondo di mezzo".

