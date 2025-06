Ironheart | una nuova eroina entra in azione nel secondo trailer

Ironheart, la nuova eroina Marvel, conquista il cuore dei fan con un trailer ricco di azione e mistero: pronta a entrare in scena il 25 giugno su Disney+ in Italia, questa serie promette di portare sul piccolo schermo un'avventura mozzafiato. Cosa ci aspetta nelle prossime battaglie di Riri Williams? Scopriamolo insieme, mentre il suo debutto si avvicina sempre di più.

Il 25 giugno arriverà in streaming su Disney+ la nuova serie Ironheart e il trailer condiviso online regala qualche anticipazione. Disney+ ha condiviso un nuovo trailer della serie Ironheart, in arrivo in streaming in Italia il 25 giugno. Nel video pubblicato online si vedono alcune sequenze in anteprima del progetto Marvel destinato al piccolo schermo con al centro l'eroina, già apparsa in precedenza in Black Panther: Wakanda Forever. Cosa racconta Ironheart Dominique Thorne interpreterà nella serie la giovane inventrice Riri Williams. La storia raccontata in Ironheart è ambientata dopo gli eventi raccontati in Black Panther: Wakanda Forever. 🔗 Leggi su Movieplayer.it