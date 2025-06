Ironheart | Il nuovo trailer dalla serie Marvel Studios

Preparati a immergerti nell’universo Marvel con il nuovo trailer di Ironheart! La serie, che celebra il talento e il coraggio di Riri Williams interpretata da Dominique Thorne, promette emozioni e sorprese. Disponibile già da giugno su Disney+, si rivela un omaggio vibrante a Tony Stark e all’eredità di Iron Man. Watch the…

I Marvel Studios hanno rilasciato il nuovo intenso trailer da Ironheart, la nuova serie in arrivo su Disney+. Con i primi tre episodi già disponibili dal 24 giugno 2025, la serie che celebra il genio ed il coraggio dell'eroina provetta Riri Williams (Dominique Thorne) si è mostrata quest'oggi con un nuovo trailer ricco di sequenze inedite, ma anche un omaggio a Tony StarkIron Man, il primo iconico film del Marvel Cinematic Universe. Watch the brand new trailer for Marvel Television's #Ironheart? Don't miss the 3-episode premiere on June 24 at 6pm PT 9pm ET, only on @DisneyPlus. pic.twitter.comcS1Y60pEAc — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 9, 2025 Ironheart Cosa sappiamo della Serie.