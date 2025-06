Iran molte città vietano di portare a spasso i cani

In Iran, una novità che scuote le abitudini quotidiane: quasi venti città vietano di portare a spasso i cani, citando motivi igienici e di sicurezza. Questa decisione sorprendente suscita molte domande sulla convivenza tra cittadini e animali domestici nel paese. Ma quali sono le implicazioni di questa misura? Leggi per scoprire i dettagli di questa controversa normativa e il suo impatto sulla comunità.

Quasi venti città iraniane hanno vietato agli abitanti di portare a spasso i loro cani. Il provvedimento è stato preso per motivi igenici e di sicurezza, hanno riferito l’8 giugno alcuni mezzi d’informazione locali. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Iran, molte città vietano di portare a spasso i cani

