Iran esteso il divieto di portare il cane a spasso | “È un animale impuro” Cosa dice davvero il Corano

In Iran, il divieto di portare i cani a spasso si estende oltre Teheran, alimentando dibattiti e polemiche. Mentre le autoritĂ sostengono che sia una misura di ordine pubblico, molte persone lo considerano un atto di controllo e limitazione delle libertĂ personali. Ma cosa dice davvero il Corano sul tema? La risposta risiede nelle interpretazioni dei hadith, che spesso vengono fraintese o strumentalizzate. Continua a leggere per scoprire la veritĂ dietro questa controversia.

Dopo Teheran, in altre cittĂ iraniane è stato vietato di andare a passeggio con il cane. Il Corano non considera i cani impuri ma il riferimento religioso è ad alcuni hadith, ovvero a interpretazioni orali del libro del profeta Maometto. Le autoritĂ hanno dichiarato che va fatto per "agioni di ordine pubblico", ma molte persone non rispettano il divieto considerandolo un'azione di controllo e liberticida. 🔗 Leggi su Fanpage.it

