ioleggoperché 2025 | iscrizioni al contest dal 18 giugno Gemellaggi tra scuole e librerie da settembre NOTA

Se sei appassionato di promuovere la lettura tra i giovani, non perdere l’occasione di partecipare a #ioleggoperché 2025. Le iscrizioni al contest apriranno il 18 giugno, con iniziative di gemellaggio tra scuole e librerie da settembre. Il Ministero dell’Istruzione sottolinea il ruolo fondamentale della lettura nello sviluppo critico e nella crescita civile. Preparati a fare la differenza: insieme possiamo accendere la passione per i libri nelle nuove generazioni!

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito riconosce nella lettura un fattore centrale per lo sviluppo del pensiero critico, della consapevolezza individuale e della capacità di interpretare la realtà. Allo stesso modo, le biblioteche scolastiche vengono considerate come spazi privilegiati per accedere al sapere, favorire l'inclusione e sostenere la cittadinanza attiva.