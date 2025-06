Io georgiana da 17 anni in Italia | ieri ho votato per la prima volta

Sei pronta a scoprire cosa ha significato per me esercitare il mio diritto di voto in Italia, un’esperienza che mi ha fatto sentire ancora più parte di questa comunità. Dopo 17 anni di vita nel vostro Paese, ieri ho vissuto un momento importante: il primo voto, simbolo di partecipazione e speranza. La mia scelta di non votare su altre schede è stata dettata da motivi ben precisi, ma ogni passo conta in questo percorso di integrazione.

Ieri ho votato per la prima volta in Italia. Ho ritirato una sola scheda, quella relativa al referendum sulla cittadinanza; le altre no, per due motivi ben precisi. Ho ottenuto la cittadina.

