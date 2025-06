Inzaghi in Arabia Lotito | Storia di una morte annunciata | VIDEO

Il passaggio di Simone Inzaghi all'Al-Hilal in Arabia Saudita ha scatenato polemiche e commenti pungenti, come quelli di Claudio Lotito, ex Presidente della Lazio. Una storia di addii annunciati e tensioni lontane dai campi italiani, ora al centro di un video che svela le parole pi√Ļ dure e i retroscena di questa trasformazione. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa mossa e le reazioni che ha suscitato nel mondo del calcio.

Simone Inzaghi ha lasciato l'Inter per l'Al-Hilal e Claudio Lotito, suo ex Presidente alla Lazio, ha rifilato una stoccata al tecnico. Nei giorni scorsi Simone Inzaghi ha lasciato la panchina dell'Inter per andare in Saudi Pro League, all'Al-Hilal e Claudio Lotito, suo ex Presidente alla Lazio, ha rifilato una stoccata al tecnico piacentino. Le sue dichiarazioni nel video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it ¬© Pianetamilan.it - Inzaghi in Arabia, Lotito: ‚ÄúStoria di una morte annunciata‚ÄĚ | VIDEO

In questa notizia si parla di: Inzaghi Lotito Arabia Storia

