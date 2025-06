Invito all' ascolto | al Teatro Massimo un incontro dedicato al balletto Giselle

Vieni ad immergerti nell’incanto del balletto "Giselle" in un appuntamento speciale di "Invito all'ascolto" al Teatro Massimo di Palermo. Curato dall’Associazione Amici del Teatro Massimo, questo incontro ti svelerà i segreti e le emozioni di uno dei capolavori più toccanti della danza classica. Il 12 giugno, lasciati coinvolgere da parole e musica in un viaggio tra memoria e amore che non dimenticherai facilmente.

Nel quadro degli appuntamenti di "Invito all'ascolto", curati dall'Associazione Amici del Teatro Massimo di Palermo, presieduta dalla prof.ssa Anna Tedesco, il 12 giugno si terrà un incontro dal titolo "L'evanescente ricordo di un afflato d'amore" dedicato al balletto "Giselle". Il relatore sarà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Invito all'ascolto: al Teatro Massimo un incontro dedicato al balletto "Giselle"

