investita e uccisa a 15 anni lutto cittadino per gessica i cellulari sotto sequestro

Tolentino (Macerata), 9 giugno 2025 – È stato fissato per domani alle 9, nella casa funeraria Rossetti, l 'ultimo saluto a Gessica Vulpe, la 14enne investita da un furgone sabato pomeriggio a Tolentino, in contrada Pace. Avrebbe compiuto 15 anni fra un mese. Ieri, alla camera ardente, tantissime persone di tutte le età si sono strette ai genitori, Silvia e Ion, e alla gemella Giuliana; la coppia è di origine moldava e il funerale sarà con rito ortodosso. La zona esterna antistante sarà chiusa al traffico. Per domani il sindaco Mauro Sclavi ha proclamato il lutto cittadino. Gessica, studentessa dell'istituto Ricci di Macerata e pallavolista della Futura Volley Tolentino, sabato stava attraversando la strada con un amico, R.