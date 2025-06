Investiamo di più sui servizi per l’infanzia

Da vent’anni, il Nido universitario Bambini Bicocca rappresenta un’eccellenza nel panorama dei servizi per l’infanzia, un esempio di impegno concreto verso la conciliazione tra studio, lavoro e famiglia. Nato nel 2005 grazie a una collaborazione tra università, Comune di Milano, Pirelli e cooperative sociali, oggi si presenta come “Polo sperimentale 0-6”. Domani, alle 10, nell’Auditorium Martinotti, si celebrerà questa lunga storia con un dibattito dedicato a bambine e bambini all’università e alle politiche di sostenibilità.

Compie 20 anni il Nido universitario Bambini Bicocca: era stato aperto nel 2005 dall'ateneo, in collaborazione con il Comune di Milano, Pirelli e cooperative sociali, e oggi è " Polo sperimentale 0-6 " con la scuola dell'infanzia. Domani alle 10, nell'Auditorium Martinotti, si ripercorrerà l'esperienza con un dibattito su "Bambine e bambini all'Università? Ricerca, impegno, sostenibilità" e un confronto sul senso delle politiche e degli investimenti per l'infanzia. Verranno presentate esperienze di Milano-Bicocca e delle Università di Macerata, Padova, Parma e Cagliari. Sul tavolo i dati dell'ultimo rapporto Istat (di maggio 2025) sui servizi educativi per l'infanzia: a fronte di un graduale aumento dell'offerta le disuguaglianze territoriali restano.