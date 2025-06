Investe un ciclista E si dà alla fuga

Un incidente sconvolgente scuote Cava Manara: un automobilista investe un ciclista e scappa senza prestare soccorso, lasciando solo la vittima a fronteggiare le conseguenze. Con poche testimonianze, le autorità si affidano alle telecamere di sorveglianza per fare luce sull’accaduto. La Polstrada di Pavia sta intensificando le ricerche per rintracciare il responsabile e garantire giustizia. La comunità attende risposte e spera in una rapida soluzione.

Non ci sono testimoni a parte la vittima. Ma sono al vaglio le immagini delle telecamere stradali che potrebbero aver ripreso l’auto prima o dopo l’incidente. La Polstrada di Pavia sta cercando di rintracciare l’automobilista che nella notte tra venerdì e sabato si è allontanato dopo aver provocato la caduta di un ciclista sull’ex Statale 596 dei Cairoli, a Cava Manara. Erano circa le 3.30 quando un barista ventinovenne che abita a Gropello Cairoli e lavora in un locale di Pavia stava tornando in bicicletta verso casa. Dopo l’urto, l’auto ha proseguito la corsa. Altri automobilisti in transito hanno visto il ciclista a terra e chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Investe un ciclista. E si dà alla fuga

In questa notizia si parla di: Ventinovenne Auto Ciclista Investe

Investe un ciclista. E si dà alla fuga - Ma sono al vaglio le immagini delle telecamere stradali che potrebbero aver ... Leggi su ilgiorno.it

Auto lo investe, muore ciclista nel Senese - Auto lo investe, muore ciclista nel Senese A San Gimignano, la vittima è un 47enne SAN GIMIGNANO (SIENA) , 21 dicembre 2022, 19:43 ... Leggi su ansa.it

Investe una ciclista, rallenta e poi fugge: caccia all'auto pirata di Manoppello - Quando la donna che era in sella è caduta sull’asfalto e ha battuto con violenza la testa, la persona al volante dell’auto ha frenato un attimo, poi è ripartita, allontanandosi dal luogo ... Leggi su ilmessaggero.it