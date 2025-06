Intercity Roma-Palermo parte con i finestrini oscurati perché sporchi | la protesta dei passeggeri

Un viaggio in treno dovrebbe regalare emozioni e panorami mozzafiato, ma questa volta i passeggeri dell’Intercity Roma-Palermo si sono trovati a viaggiare con i finestrini oscurati da sporco. La protesta dei viaggiatori, sollevata dal Codacons, denuncia una condizione di disagio che non può essere ignorata. È fondamentale che le compagnie ferroviarie garantiscano standard di pulizia adeguati, perché ogni viaggio merita di essere un’esperienza piacevole e sicura.

Un treno partito da Roma e diretto in Sicilia ha viaggiato con i vetri dei finetrini talmente sporchi da impedire ai passeggeri qualsiasi visione dell’esterno durante il viaggio. Lo denuncia il Codacons, che ha raccolto le proteste dei viaggiatori. Il treno Intercity 723, partito alle ore 7:26. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Intercity Roma-Palermo parte con i finestrini oscurati perché sporchi: la protesta dei passeggeri

