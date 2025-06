Inter Zielinski è il nuovo capitano della Polonia

Piotr Zielinski, talento e leader nato, è stato nominato ufficialmente il nuovo capitano della nazionale polacca. Con la sua determinazione e passione, guida la squadra verso nuovi traguardi, anche in un momento di sfide come la qualificazione ai Mondiali contro la Finlandia. Il centrocampista dell’Inter, classe 1994, si prepara a scendere in campo con grinta, dimostrando che il cuore e la concentrazione sono le armi vincenti.

Il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski è stato nominato oggi capitano della Nazionale polacca. Intervistato dal ritiro della propria selezione, che domani giocherà la gara di qualificazione ai Mondiali contro la Finlandia, il nerazzurro ci ha tenuto anche ad aggiornare sul problema al polpaccio. NUOVO CAPITANO – Zielinski, classe 1994, ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Zielinski è il nuovo capitano della Polonia

In questa notizia si parla di: Inter Zielinski Capitano Polonia

Zielinski: «Inter gruppo unito, crediamoci! Altri obiettivi importanti» - Dopo il successo del Napoli sul Torino, Piotr Zielinski ha condiviso le sue impressioni su Inter TV, analizzando la prestazione della squadra allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Piotr #Zielinski è il nuovo capitano della #Polonia. Una scelta, quest'ultima, che ha causato una reazione drastica da parte di Robert #Lewandowski, ex detentore della fascia. Partecipa alla discussione

Probierz ha fatto la sua scelta: sarà Zielinski il nuovo capitano della Polonia Partecipa alla discussione

Zielinski, il ct della Polonia: «Lui capitano per il bene della nazionale» - Michal Probierz, ct della Polonia, ha spiegato la scelta relativa al cambio di capitano nella nazionale. Leggi su inter-news.it

Zielinski: "Essere il capitano della Polonia è un onore. Il polpaccio? Ieri mi sentivo bene, spero di giocare" - Parlando ai giornalisti dal ritiro con la sua nazionale, il centrocampista dell'Inter commenta con orgoglio la decisione presa da ... Leggi su msn.com

Zielinski: «La Polonia la squadra più importante! Sul polpaccio…» - Zielinski è diventato da poco capitano della Polonia e parla così dal ritiro della nazionale polacca, che domani giocherà contro la Finlandia. Leggi su inter-news.it