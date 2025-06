Inter UFFICIALE | Chivu è il nuovo allenatore i dettagli

L’Inter sorprende ancora, affidando a Cristian Chivu la guida tecnica della squadra. Dopo settimane di rumors e attese, il club nerazzurro ha confermato ufficialmente l’arrivo dell’ex difensore rumeno come nuovo allenatore. Un passo importante che segna un nuovo capitolo per l’Inter e i suoi tifosi, pronti a vivere una stagione all’insegna della rinnovata ambizione e del talento. Scopriamo tutti i dettagli di questa mossa strategica.

Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell`Inter. E` arrivato l`annuncio ufficiale del club nerazzurro, con una nota pubblicata sul proprio sito. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Inter Ufficiale Chivu Allenatore

Arbitro Cesena Inter Primavera: la designazione ufficiale - L'Arbitro Cesena ha ufficializzato la designazione per l'ultima gara di campionato della Primavera, che vede protagonista l'Inter di Zanchetta.

UFFICIALE! #Chivu non è più l'allenatore del #Parma. Attesa l'ufficialità all'#Inter! Intanto il neo-tecnico nerazzurro è arrivato in sede, in Viale della Liberazione Partecipa alla discussione

#Inter, in attesa di Chivu ad Appiano Gentile ecco Angelo Palombo che sarà nello staff del nuovo allenatore: anche per lui si tratta di un ritorno in nerazzurro Partecipa alla discussione

Cristian Chivu è il nuovo tecnico dell'Inter: il comunicato ufficiale - L'Inter come noto (e come già ampiamente anticipato nei giorni scorsi) ha scelto Cristian Chivu come successore di Simone Inzaghi, il tecnico rumeno ha dunque lasciato il Parma per tornare in nerazzur ... Leggi su msn.com

Inter, Cristian Chivu è il nuovo allenatore nerazzurro: il comunicato ufficiale. Ingaggio, durata e dettagli del contratto - Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter e succede in questo modo a Simone Inzaghi, che solo qualche giorno fa ha comunicato al club nerazzurro la ... Leggi su eurosport.it

UFFICIALE - Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter: l'annuncio del club - Era nell'aria e adesso è anche ufficiale: Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter. Leggi su lalaziosiamonoi.it