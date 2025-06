Inter ritorna la coppia Chivu-Samuel | l’altro eroe del Triplete sarà il vice?

L’Inter riaccoglie un vero eroe del triplete: Christian Chivu torna in nerazzurro, questa volta alla guida tecnica dei nostri. Dopo aver brillato in campo come vice e simbolo del club, l’ex difensore assume il ruolo di allenatore con l’obiettivo di riportare i nerazzurri ai vertici. La sfida è aperta: ci sono vite che al proprio interno racchiudono una miriade di storie, e quella di Chivu sta per riscrivere il suo capitolo più importante.

Mancava soltanto l’ufficialità ed è arrivata: Christian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter. L’ex Parma è il successore di Simone Inzaghi, andato all’ Al Hilal, e avrà il compito di riportare i nerazzurri a vincere dopo la stagione attuale, terminata con zero trofei dopo l’ottimo cammino in tutte le competizioni. Il comunicato dell’Inter. “Ci sono vite che al proprio interno racchiudono una miriade di storie: ci sono vite che sanno affrontare difficoltà di ogni tipo, per ripartire ogni volta più forti e rinnovate. Vite che però trovano dei pilastri sui quali appoggiarsi e intorno ai quali costruire nuove esperienze ricche di significato”, comincia così la nota dell’Inter per annunciare Chivu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inter, ritorna la coppia Chivu-Samuel: l’altro eroe del Triplete sarà il vice?

In questa notizia si parla di: Inter Chivu Ritorna Coppia

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Inter, ritorna la coppia Chivu-Samuel: l’altro eroe del Triplete sarà il vice? - L’ex Parma è il successore di Simone Inzaghi, andato all’ Al Hilal, e avrà il compito di riportare i ... Leggi su ilfattoquotidiano.it

Inter, comincia l’era Chivu: non c’è tempo da perdere - Oggi, non solo il tecnico rumeno verrà annunciato come nuovo allenatore dell’Inter, ma comincerà subito a lavorare. Leggi su msn.com

L’Inter saluta e ringrazia Cristian Chivu: “Lascia dopo trionfi in campo ed in panchina” - Il club nerazzurro si prepara a cambiare l’allenatore della Primavera, Cristian Chivu proseguirà altrove la sua carriera. Leggi su msn.com