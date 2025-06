Inter | rinforzi in arrivo dopo il Mondiale per club focus su Bonny e Hojlund

L’Inter si prepara a rinforzare la rosa dopo il Mondiale per club, con focus su Bonny e Hojlund, i talenti del futuro. La mini-finestra di mercato si chiude tra poco, ma le trattative sono ancora in corso: niente ufficialità ancora, soprattutto per l’arrivo di nuovi attaccanti. Nel frattempo, gli nerazzurri partiranno per gli Stati Uniti con un mix di esperti e giovani promettenti, pronti a dare il massimo in vista della ripresa. Di...

L'attaccante del futuro arriverà dopo il Mondiale per club. Non ci sono le tempistiche per chiudere entro domani, data ultima della mini-finestra di mercato in corso, gli affari su cui si sta lavorando. L' Inter si presenterà negli Usa con Lautaro, Thuram, Taremi e i ragazzi di rientro dai prestiti come Valentin Carboni (che a Marsiglia non ha quasi mai giocato per un grave infortunio) e i fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio. Di quest'ultimo andrà però testata la condizione, visto che i problemi a un ginocchio emersi nella finale d'andata dei playoff di B hanno consigliato allo staff azzurro di escluderlo dagli Europei U21.

