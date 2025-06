Inter primo regalo per Chivu | Juve anticipata

L’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo con Chivu, pronto a guidare la rivoluzione nerazzurra. Dopo una crescita impressionante in Spagna, il talentuoso giocatore spagnolo si appresta a ufficializzare il suo arrivo in Serie A, portando entusiasmo e nuove speranze alla squadra. Questa mossa potrebbe essere la svolta decisiva per continuare a sognare in grande e consolidare la rosa più competitiva. La nuova avventura sta per cominciare: rimaniamo aggiornati!

Una crescita esponenziale nel campionato spagnolo prima di volare in Serie A. L'Inter è molto interessata al giocatore spagnolo pronto per Chivu: l'intreccio Tutto può cambiare nei prossimi giorni per allestire una rosa super competitiva in casa Inter. Svolta decisiva per continuare a sognare in grande dopo la rivoluzione a partire dall'allenatore. Chivu sarà ufficializzato nelle prossime ore per iniziare così la sua nuova avventura alla guida dei nerazzurri: ormai ci siamo per un nuovo affare in difesa. Nuovo affare di calciomercato in casa Inter nel giorno dell'ufficialità di Chivu come nuovo allenatore nerazzurro.

