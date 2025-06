Inter operazione ringiovanimento | Hojlund Bonny le priorità in attacco; la richiesta di Chivu per la difesa

L’Inter si muove con decisione per ringiovanire la rosa, puntando su giovani talenti come Hojlund e Bonny, con l’obiettivo di abbassare l’età media e rafforzare il futuro. La richiesta di Chivu per la difesa sottolinea l’intenzione di rinnovare anche in retroguardia. Rasmus Hojlund, nonostante dichiarazioni di fedeltà al Manchester United fino al 2030, potrebbe presto aprire a nuove opportunità di mercato, portando i nerazzurri a riconsiderare le proprie strategie.

Inter, nuova linea verde sul mercato: va abbassata l'età media della rosa: ecco i primi obiettivi dei nerazzurri, Hojlund Bonny e. Rasmus Hojlund pubblicamente si dice pronto a restare al Manchester United fino al 2030, ma le dinamiche di mercato, come riportato da la Gazzetta dello Sport, raccontano altro. L'attaccante danese ha già aperto al

