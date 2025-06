Inter Oaktree cambia strategia | il nuovo piano di Marotta sul mercato

L’Inter si prepara a rivoluzionare il suo approccio sul mercato con il nuovo piano di Marotta, segnato da una guida tecnica rinnovata, acquisti strategici e una svolta nelle politiche finanziarie. Dopo settimane di attese e speculazioni, la vera domanda è: cosa sta davvero cambiando in casa nerazzurra? Il progetto Oaktree ha già lasciato il segno, e ora il club si appresta a scrivere un nuovo capitolo. La stagione promette sorprendenti sviluppi, e tutto può succedere.

Una nuova guida tecnica, acquisti mirati e una strategia finanziaria che cambia rotta. Cosa sta davvero succedendo in casa nerazzurra? Il progetto Oaktree ha già lasciato il segno. Che estate sarebbe mai una senza un colpo di scena all'Inter? Dopo settimane di voci, smentite e ipotesi, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Cristian Chivu sarà il nuovo allenatore nerazzurro. L'ex difensore, leggenda della squadra del Triplete, prende il posto di Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita per allenare l'Al Hilal.

5++Di chi era la società @Inter(società in Lussemburgo comprese) fino a Maggio 2024, di #Zhang o di #Oaktree? Chi muoveva i finanziamenti? Chi firma i bilanci in quel periodo della società @Inter? Una strategia sbagliata. #Oaktree doveva entrare da subit Partecipa alla discussione

Continuano i cambiamenti alla struttura del #Inter Luca Adornato, nuovo Brand & Marketing Director (ex-Juve), dopo il CRO, i cambiamenti al board, alla societa' che gestisce gli stadi, l'uscita di Antonello... E #Marotta diceva: "Oaktree sono entrati in punta di pi Partecipa alla discussione

