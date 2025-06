Inter non sarà Samuel il vice di Chivu Scaloni | "Ha un impegno con l'Argentina"

L'Inter ha ufficializzato il cambio in panchina: Cristian Chivu è il nuovo allenatore, ma attenzione, non sarà Walter Samuel a ricoprire il ruolo di vice. La società ha scelto una strada diversa, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori con il fiato sospeso. Resta da scoprire quale sarà il volto che accompagnerà Chivu in questa nuova avventura: un nome che potrebbe riservare sorprese e rafforzare il progetto nerazzurro.

Si ricomincia con "meno male Samuel almeno gli appende al muro.." Martusciello era elemento molto valido e dovete valutare Samuel per quello che può dare a Chivu e di conseguenza all'Inter. Si chiama calcio e non "calcio fiorentino". Partecipa alla discussione

#Chivu-#Samuel alla guida della nuova #Inter. Sulla carta mi fa impazzire la coppa tutta interista. Speriamo riescano a lavorare bene. Partecipa alla discussione