Inter Marotta | Ci sarà la conferma dello zoccolo duro della squadra Cerchiamo giovani importanti

L’Inter si prepara a rafforzarsi, con il ritorno dello zoccolo duro e una nuova generazione di talenti. Beppe Marotta, durante l’evento Sky Sport, ha confermato la volontà di investire sui giovani promettenti per mantenere alto il livello della squadra. Un progetto ambizioso che promette di scrivere un nuovo capitolo emozionante nella storia nerazzurra. La passione e la strategia si intrecciano per un futuro sempre più brillante.

A Sky Sport ha parlato il presidente dell`Inter Beppe Marotta a margine della presentazione del libro di Vito Cozzoli ` `L`anima sociale e industriale. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Inter Marotta Quot Sarà

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche… - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club.

Chi sarà il nuovo allenatore dell'Inter dopo Inzaghi: Fabregas, Mancini, Chivu, De Zerbi, tutte le opzioni; Inter, niente Fabregas: il Como rifiuta. Virata su Chivu; Chi sarà il prossimo allenatore dell'Inter nel 2025/26 e al Mondiale per Club?.