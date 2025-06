Inter in Nazionale | i 4 dell’Italia per l’ultima di Spalletti e non solo

Oggi il campo si anima di passione e orgoglio nazionale con numerosi giocatori dell’Inter impegnati in Nazionale, tra cui i quattro che salutano Spalletti. Un’occasione speciale per tifosi e appassionati di seguire da vicino le sfide di formazione azzurra e vivere emozioni uniche. La giornata di oggi promette spettacolo e momenti memorabili, mentre gli occhi sono puntati su questi protagonisti. Ma chi sono i protagonisti di questa intensa giornata?

Oggi in campo diversi convocati dell'Inter in Nazionale. I quattro giocatori dell'Italia che giocheranno per l'ultima volta con Spalletti CT. Ma non solo. Ecco gli impegnati di oggi. Ieri bene Marcus Thuram. INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI LUNEDI' 9 GIUGNO. Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi Italia-Moldavia, lunedì 9 giugno ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali Reggio Emilia Petar Su?i? Croazia-Repubblica Ceca, lunedì 9 giugno ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali Osijek