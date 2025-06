Inter ecco il vice di Chivu | torna Walter Samuel

È una giornata di grande emozione per i tifosi dell’Inter, che riabbracciano due vecchie glorie. Cristian Chivu torna in nerazzurro come nuovo allenatore, ma non sarà l’unico a riprendere contatto con l’amato club: secondo Sportmediaset, Walter Samuel, suo ex compagno e vice di Chivu, sta per fare il suo ritorno. Un mix di esperienza e affetto che promette di scrivere un nuovo capitolo nella storia interista.

È la giornata del ritorno di Cristian Chivu in nerazzurro. Ma non sarà il solo a ritornare al suo vecchio amore: come riporta Sportmediaset, sembra proprio che il vice del tecnico rumeno sarà l’altro ex difensore dell’Inter Walter Samuel. L’ex difensore argentino ha già ricoperto il ruolo di collaboratore all’ Inter con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, ecco il vice di Chivu: torna Walter Samuel

In questa notizia si parla di: Chivu Inter Ecco Vice

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Scelto il vice allenatore di #Chivu ? Anche per lui sarà un ritorno all'#Inter: ecco il nome! Partecipa alla discussione

Inter, arriva la prima sorpresa: ecco chi sarà il vice di Chivu, altro ritorno! Partecipa alla discussione

Martusciello Inter, ancora in stand-by la figura del vice di Chivu: ecco il perché e cosa sta succedendo! - Giovanni Martusciello sembrava destinato a tornare all’Inter e a ricoprire il ruolo di vice al ... Leggi su informazione.it

Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter: pronto Samuel come vice - Il tecnico rumeno, nella seconda parte dell'ultima stagione al Parma, prenderà il posto di Simone Inzaghi, passato all'Al- Leggi su today.it

Inter, Chivu costruisce il suo staff: ecco chi sarà il suo vice allenatore - Inter, stabilito lo staff tecnico che affiancherà Christian Chivu: il vice allenatore un tecnico molto esperto per il rumeno Cristian Chivu è pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura da allena ... Leggi su calcionews24.com