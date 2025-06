Inter ecco i presenti al primo allenamento di Chivu

L'Inter ha dato il via alla nuova era con Cristian Chivu alla guida, inaugurando il suo primo allenamento ufficiale. Nonostante l’assenza di alcuni titolari impegnati in impegni internazionali e altri in recupero, la sessione ha segnato un passo importante verso il rilancio del club. Con entusiasmo e determinazione, Chivu si prepara a guidare i neroazzurri verso nuovi traguardi: il futuro è ormai alle porte, e le prime sfide sono alle viste.

L’ Inter ha svolto il primo allenamento con Cristian Chivu alla guida della prima squadra. Per via degli impegni internazionali, solo pochi giocatori erano presenti ad Appiano Gentile, due lavorano a parte secondo Sky Sport. Nel primo pomeriggio l’Inter ha annunciato l’ingaggio di Cristian Chivu come nuovo allenatore. Il nuovo mister L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, ecco i presenti al primo allenamento di Chivu

In questa notizia si parla di: Inter Primo Allenamento Chivu

Cesena Inter Primavera LIVE 0-0: primo squillo dei nerazzurri con Re Cecconi - Cesena e Inter Primavera si affrontano in un match decisivo per chiudere la regular season del campionato Primavera 1 2024/25.

#Inter, primo allenamento per Chivu ad Appiano. In campo buona parte della Primavera oltre a Darmian, Acerbi, V.Carboni, Mhikitaryan, Palacios, S.Esposito e i tre portieri. Bisseck, Calhanoglu e Pio Esposito a parte perche infortunati. @fcin1908it Partecipa alla discussione

? Al primo allenamento di #Chivu all’#Inter presenti Darmian, Acerbi, Carboni, Mkhitaryan, Palacios, Sebastiano Esposito e tutti i portieri. Lavoro a parte per #Bisseck e #Calhanoglu, entrambi reduci dagli infortuni rimediati nella finale di Champions Leagu Partecipa alla discussione

Inter, Chivu ha cercato di riportare Samuel in nerazzurro nel ruolo di vice: ecco come è andata - È arrivata l’ufficialità del club di viale della Liberazione e subito dopo il tecnico romeno, che sulla panchina nerazzurra ha preso il posto ... Leggi su msn.com

Inizia l'era Chivu all'Inter; 'Ambizione e passione' - 30, l'ex difensore romeno è arrivato al centro sportivo di Appiano Gentile, pronto a guidare il suo primo ... Leggi su ansa.it

Inter, i presenti al primo allenamento di Chivu! Due a parte – Sky - Ci sono pochi presenti ad Appiano Gentile, due lavorano a parte secondo Sky - Leggi su inter-news.it