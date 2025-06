Inter dopo Chivu doppio colpo dal Parma | Marotta senza freni

L’Inter, guidata dall’instancabile Marotta, non si ferma più: dopo aver già messo a segno due colpi per Chivu, il club nerazzurro ha puntato dritto su due talenti del Parma, uno dei quali il tecnico romeno conosce bene. Con il nuovo allenatore appena ufficializzato e i trasferimenti in corso, il mercato estivo sembra aprire una nuova, entusiasmante era per l’Inter e i suoi tifosi. La squadra si prepara a sorprendere ancora.

L’Inter non si ferma più: già due colpi per Chivu ma Marotta è scatenato ed ha nel mirino due calciatori del Parma che il tecnico conosce benissimo Cristian Chivu diventerà oggi un nuovo allenatore dell’Inter. non ci sono più dubbi, con il tecnico romeno che si è presentato a Parma, nella sede del club gialloblu, per firmare i contratti relativi alla rescissione dell’accordo ancora in essere. Nel pomeriggio, poi, i poco più di 200 km che separano la città emiliana da Milano per firmare il nuovo contratto che lo legherà all’Inter. Sistemate le formalità, sarà poi tempo di dirigere il primo allenamento ad Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Inter, dopo Chivu doppio colpo dal Parma: Marotta senza freni

