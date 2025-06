Inter Chivu | "Voglio trasmettere ambizione Proveremo a vincere il Mondiale per Club"

Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter fino al 2027, incarna la passione e l’ambizione di conquistare il mondo del calcio. Dopo un’esperienza nel settore giovanile, ora guida con determinazione i nerazzurri verso traguardi prestigiosi. “Voglio trasmettere ambizione, proveremo a vincere il mondiale per club”, ha dichiarato. La sua visione audace e il desiderio di successo sono pronti a scrivere una nuova entusiasmante pagina della storia interista.

Cristian Chivu ha firmato il nuovo contratto come allenatore dell`Inter fino al 30 giugno 2027. Il tecnico, dopo l`avventura nel settore giovanile. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

