Inter Chivu nuovo allenatore tra lo scetticismo dei tifosi | Arriva per l’Under 23?

L’arrivo di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter ha acceso un acceso dibattito tra i tifosi nerazzurri. Se da un lato si riconosce il suo talento e la sua passione, dall’altro si nutrono dubbi sulla sua esperienza. La scelta del club di affidargli le squadre under 23, tuttavia, potrebbe rappresentare un primo passo verso un progetto più ambizioso. Resta da vedere se questa scommessa porterà i frutti sperati…

(Adnkronos) – Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter, ma qualcuno, tra i tifosi nerazzurri, non è contento. Oggi, lunedì 9 giugno, il club ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex difensore, nell'ultima stagione alla guida del Parma, come sostituto di Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita. La scelta è ricaduta su Chivu, che ha cominciato come tecnico .