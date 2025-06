Inter | Chivu firma Samuel vice-allenatore Due eroi del triplete alla guida della squadra

Cristian Chivu, uno dei pilastri del leggendario triplete dell'Inter, si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta da allenatore. Con Samuel Vice al suo fianco come vice e due eroi di quella stagione memorabile nel suo staff, l’ex difensore milanese si prepara a guidare i nerazzurri verso nuovi traguardi. La sfida è aperta: il futuro dell’Inter si costruisce ora, e tutto è pronto per questa avventura emozionante.

Milano, 9 giugno 2025 – Cristian Chivu comincerĂ ufficialmente oggi l'avventura da allenatore dell'Inter. Il tecnico ha risolto questa mattina il contratto che aveva col Parma fino al 30 giugno 2025 e lo stesso ha fatto il suo collaboratore Angelo Palombo, che lo seguirĂ a Milano. La novitĂ . La novitĂ delle ultime ore è che nello staff tecnico non entrerĂ a far parte Giovanni Martusciello, che giĂ aveva lavorato ad Appiano Gentile durante l'era Spalletti. Problemi burocratici hanno bloccato la trattativa e a prendere il posto di vice-allenatore dovrebbe essere un altro ex giocatore che faceva parte dell'Inter del "Triplete", Walter Samuel. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter: Chivu firma, Samuel vice-allenatore. Due eroi del “triplete” alla guida della squadra

