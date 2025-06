Inter Chivu arriva a Milano! Inizia il countdown per gli USA

ultimi giorni di preparazione prima della grande sfida mondiale. Con Cristian Chivu in panchina, l'Inter punta a riscrivere il proprio destino e conquistare un traguardo storico, dando il massimo per portare a casa il prestigioso trofeo. La speranza è che questa avventura possa segnare un nuovo capitolo di successi per la squadra nerazzurra, pronta a lasciare il segno nel panorama internazionale.

L’Inter nella giornata di oggi ha reso noto l’arrivo di Cristian Chivu. Il tecnico romeno avrà pochi giorni a disposizione per mettere la miglior Inter in campo al Mondiale club. COUNTDOWN – L’Inter si prepara a scrivere una nuova pagina di storia. I nerazzurri, insieme alla Juventus, sono le uniche due squadre italiane chiamate al Mondiale per Club. Dopo aver archiviato una stagione piena di delusioni, i nerazzurri sono pronti a volare negli Stati Uniti per affrontare il Mondiale per Club. La partenza per la California è fissata per mercoledì, quando la squadra raggiungerà la base operativa in vista del debutto nel torneo FIFA. 🔗 Leggi su Inter-news.it