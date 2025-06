Inter adesso è ufficiale | Chivu è il nuovo allenatore

L’Inter ha appena dato il benvenuto a Christian Chivu come nuovo allenatore, ufficializzando un cambio di guida tecnica che scalderà i cuori dei tifosi nerazzurri. Ex eroe del ‘Triplete’, il suo ritorno in panchina segna una svolta emozionante per il club e i suoi supporter. Con un contratto biennale, Chivu porta entusiasmo e competenza: il futuro nerazzurro si tinge di nuove speranze e sfide avvincenti.

L’Inter ha ufficializzato l’ingaggio di Christian Chivu come nuovo allenatore nerazzurro: l’ex tecnico del Parma ha firmato un contratto biennale. Mancava soltanto l’ufficialità, arrivata in questi minuti: Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha, infatti, tramite i suoi canali social, comunicato l’ingaggio dell’ex eroe del ‘Triplete’, nell’ultima stagione sulla panchina del Parma, che ha firmato un contratto biennale, fino al 30 giugno 2027, succedendo così a Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita all’Al Hilal. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

#Inter - Il presidente #Marotta e il Ds #Ausilio lasciano la sede dopo la firma di #Chivu. Si attende adesso l’ufficialità del nuovo allenatore nerazzurro @GiokerMusso Partecipa alla discussione

In attesa dell'ufficialità e di capire chi sarà il suo vice, #Chivu è arrivato in questi minuti ad #AppianoGentile dove di pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento da nuovo allenatore dell'#Inter Partecipa alla discussione

