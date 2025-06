Intelligence e Paragon Solutions | sospeso l' uso di Graphite nessuna rescissione unilaterale

Il 14 febbraio scorso, Agenzie di intelligence e Paragon Solutions hanno deciso di sospendere congiuntamente l'uso dello spyware Graphite, una mossa che ha attirato molto clamore mediatico, senza mai essere smentita ufficialmente. Dopo due mesi di negoziati, il 12 aprile 2025 è stato firmato un accordo che pone fine alle relazioni commerciali tra le parti. Questa decisione segna un nuovo capitolo nel settore della cybersecurity e delle tecnologie di sorveglianza.

Il 14 febbraio scorso le Agenzie di intelligence e Paragon Solutions "decisero di comune accordo la sospensione dell'uso dello spyware Graphite. La notizia ebbe grande evidenza mediatica, senza incontrare mai rettifica o smentita da alcuna delle parti. Fra Agenzie di intelligence e Paragon in data 12 aprile 2025 si è poi pervenuti alla decisione di siglare il 'documento che conclude le relazioni commerciali fra le parti, senza ulteriori richieste o incombenze'. Quindi, non vi è mai stata rescissione unilaterale a seguito di presunte condotte illegali delle Agenzie di intelligence italiane". Lo precisano fonti di intelligence. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Intelligence e Paragon Solutions: sospeso l'uso di Graphite, nessuna rescissione unilaterale

In questa notizia si parla di: Intelligence Paragon Solutions Graphite

Rescissione del contratto tra Paragon Solutions e il governo italiano: il caso Graphite scuote l’intelligence - Una svolta decisiva scuote il mondo della sicurezza italiana: la rescissione del contratto tra Paragon Solutions e il governo italiano segna un capitolo cruciale nello scandalo Graphite.

Il caso Cancellato-Paragon avrebbe dovuto rappresentare il banco di prova massimo per il Copasir, l’organismo che per legge deve vigilare sull’operato dei servizi segreti italiani. E invece ne ha certificato i limiti strutturali, il suo grado di deferenza al potere, la Partecipa alla discussione

Intelligence e Paragon Solutions: sospeso l'uso di Graphite, nessuna rescissione unilaterale - Le Agenzie di intelligence e Paragon Solutions sospendono Graphite senza rescissioni unilaterali. Leggi su quotidiano.net

Graphite: Paragon rescinde il contratto con l'Italia - Paragon ha rescisso il contratto perché il governo non ha accettato l'aiuto per scoprire se Graphite fosse stato usato per spiare il direttore di Fanpage. Leggi su punto-informatico.it

Paragon sbugiarda il Copasir sul caso Cancellato (Fanpage) - Paragon smentisce il Copasir: “Abbiamo rescisso il contratto perché il governo non vuole scoprire chi ha spiato Fanpage" ... Leggi su startmag.it