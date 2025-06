Insegnare oggi | tra desiderio di educare e fatica di resistere tra vocazione e poca gratificazione

Insegnare oggi è un viaggio tra passione e sfida, tra il desiderio profondo di fare la differenza e le difficoltà di resistere alle pressioni del sistema scolastico. Tra vocazione e poca gratificazione, gli insegnanti si trovano a navigare un terreno complesso, dove l’amore per l’educazione si scontra con le sfide quotidiane. Scopri come questa professione si evolve in un contesto sempre più esigente, senza mai perdere la speranza di ispirare le nuove generazioni.

Essere insegnanti, oggi, significa trovarsi sospesi tra il desiderio di educare e la fatica di resistere, tra la vocazione alla cura e la sensazione, sempre più diffusa, di essere messi alla prova da un sistema che chiede tanto ma restituisce poco.

