Inquinamento luminoso così Palermo perde il suo cielo | la mappa dei luoghi dove le stelle brillano ancora

Inquinamento luminoso: Palermo perde il suo cielo, e con esso un frammento di meraviglia. La mappa dei luoghi dove le stelle continuano a brillare ci ricorda quanto sia prezioso questo patrimonio naturale, minacciato dall’oscurità artificiale. Immaginate cosa avrebbe potuto creare Van Gogh se avesse potuto osservare il cielo notturno senza ostacoli. È ora di agire, perché ogni notte senza stelle è un patrimonio che svanisce: un cielo da salvare, una luce da riscoprire.

