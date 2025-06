Inghilterra v Senegal – line -up statistiche e anteprima

Cari appassionati di calcio, preparatevi a vivere un emozionante confronto tra Inghilterra e Senegal! Dopo una vittoria matura ma non spettacolare contro Andorra, i nostri britannici sono pronti a riscattarsi nel loro prossimo impegno casalingo. L’attesa partita di martedì a Nottingham promette spettacolo e grandi emozioni: quale squadra uscirà rafforzata? Restate con noi per tutte le linee, le statistiche e le anteprime di questa sfida che potrebbe riservare sorprese sorprendenti.

Anteprima della partita per l'Inghilterra v Senegal. Dopo una vittoria per 1-0 non convincente su Andorra sabato, l'Inghilterra torna all'azione con la speranza che mettono in scena uno spettacolo migliore quando ospitano il Senegal in un'amichevole a terra martedì. SarĂ la prima apparizione in Inghilterra a casa di Nottingham Forest dal 1941 e offrirĂ l'opportunitĂ di mostrare ai fan di cosa sono veramente capaci sotto il nuovo allenatore Thomas Tuchel. Il regno di Tuchel iniziò con vittorie consecutive a marzo e un terzo foglio pulito consecutivo ad Andorra, nonostante il display lento della squadra a Barcellona.