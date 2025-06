infortunio in nazionale lascia il ritiro poche ore prima del match

Un infortunio improvviso in nazionale scuote il mondo del calcio: poche ore prima della partita decisiva contro la Moldavia, una pedina fondamentale si ferma, lasciando il team con un’assenza pesante. Un evento che aggiunge tensione a una sfida già carica di emozioni, in un clima segnato dall’esonero annunciato di Spalletti. La partita di stasera si preannuncia più che mai cruciale: ecco cosa c’è da sapere.

Prima dell'ultima gara in Nazionale prima delle vacanze, lo stop fisico all'improvviso: va ko una pedina importante, fuori causa per la partita di stasera Lunedì dedicato ancora alle Nazionali, con diversi match di qualificazione ai prossimi Mondiali e con in campo l'Italia contro la Moldavia, in una gara delicatissima e che si svolgerà in un clima piuttosto particolare, per l'esonero già annunciato di Spalletti che avverrà subito dopo la sfida. Gli azzurri, reduci dal pesante ko contro la Norvegia, non possono già sbagliare per tenere vive le chances di qualificazione, mentre si discute della possibilità di vedere Claudio Ranieri come nuovo CT.