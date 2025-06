Infortunio Bremer | il brasiliano viaggia spedito verso sul rientro in gruppo! Ci sono novità molto importanti

Ottime notizie dal fronte Juventus: Gleison Bremer, il difensore brasiliano, sta facendo progressi significativi nel suo recupero. Dopo l’infortunio al crociato di ottobre, il suo percorso di riabilitazione procede spedito e ora si avvicina il momento di rientrare in gruppo. Le ultime novità sulle sue condizioni sono molto incoraggianti, alimentando la speranza di vederlo presto in campo a pieno regime. La sua pronta guarigione potrebbe rappresentare una svolta fondamentale per la squadra.

